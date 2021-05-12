Любимов: Темпы вакцинации в Рязанской области недостаточно высокие

Сам Николай Любимов сделал прививку от коронавируса зимой.

Губернатор Николай Любимов недоволен темпами вакцинации в Рязанской области. Свою оценку он дал на заседании правительства 12 мая. Также он обратился к жителям региона с призывом сделать прививку.

«Система вакцинирования от COVID-19 в целом отлажена. Но темпы этой работы недостаточно высокие», - заявил Любимов.

Глава региона поручил принять «дополнительные меры, чтобы активизировать прививочную кампанию». По его мнению, нужно активнее вести разъяснительную работу, привлекать к ней медицинских работников и уже иммунизированных людей. В каждом муниципальном образовании ответственность возложена на глав администраций, помогать им должен минздрав.

«Вздохнуть полной грудью и жить нормальной жизнью мы сможем только после того, как будет сформирован устойчивый коллективный иммунитет. Вакцинация на сегодняшний день – это единственный способ успешной борьбы с коронавирусом», - объяснил губернатор, обращаясь к рязанцам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!