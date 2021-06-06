В Рязани теперь станет тише: завершились соревнования «Авиадартс-2021»

Фото: министерство обороны РФ.

В Рязани завершились соревнования по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021». Церемония закрытия всеармейского этапа конкурса состоялась на аэродроме Дягилево. Об этом сообщает телеканал министерства обороны РФ «Звезда».

Отмечается, что зачет проводился в шести номинациях. Победителями в истребительной и бомбардировочной авиации стали летчики из Ростовской области на самолетах Су-30см и Су-34 соответственно, в штурмовой – экипажи из Краснодарского края. Общекомандный зачет выиграла команда объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» был вручен командующему объединением генерал-майору Николаю Гостеву.

Напомним, этап стартовал 21 мая. С этого дня в Дубровичах боевая техника использовала для поражения условных целей около 5 тонн авиабомб, порядка 500 авиационных ракет, более тысячи снарядов для пушек. Также выполнялись задачи по тушению пожаров (вертолеты Ми-8) и десантированию грузов на точность приземления (самолет Ил-76).

В это же время, жители областного центра жаловались на повышенный шум от пролетающих военных самолетов. Теперь они могут выдохнуть, так как соревнования прошли.

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