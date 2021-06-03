Над Рязанской областью за две недели сбросили 5 тонн авиабомб

Кадр съемки Минобороны РФ.

В Рязанской области завершился финальный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2021». Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ВКС. Напомним, площадкой для практической части соревнований авиационных экипажей, включая боевое применение по наземным целям, стал полигон Дубровичи.

Конкурс стартовал 21 мая. С этого дня в Дубровичах боевая техника использовала для поражения условных целей около 5 тонн авиабомб, порядка 500 авиационных ракет, более тысячи снарядов для пушек. Также выполнялись задачи по тушению пожаров (вертолеты Ми-8) и десантированию грузов на точность приземления (самолет Ил-76).

Итоги финального этапа подведут 5 июня в следующих номинациях: штурмовая, истребительная, бомбардировочная, военно-транспортная, армейская. Лучшие экипажи представят Россию на Армейских международных играх.

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