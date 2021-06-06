Изъятым из семьи в Рыбном мальчикам, нашли новый дом

Против матери возбудили уголовное дело. Фото: группа «Женская Рязань».

Чудовищная история о жестоком обращении с детьми из города Рыбное получила продолжение. Братьев, мать которых была лишена родительских прав за систематические издевательств над ними, усыновили. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

«Друзья, хочу поделиться хорошей новостью: братья из Рыбновского района обрели любящую семью… Теперь у них все хорошо. Приемные родители очень полюбили мальчишек, а любовь, как известно, способна творить чудеса!» - рассказала детский омбудсмен.

Напомним, фотографии мальчика с многочисленными побоями облетели всю Россию, а после участия членов семьи в ток-шоу на этот случай обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Против горе-матери возбудили уголовное дело, в феврале ее даже поместили под стражу. Пострадал от действий женщины и ее младший сын, которому нет и года. Как и старшего брата, кроху недокармливали. Врачи обнаружили нехватку веса в 5 килограммов. Белье и одежду чаду мамаша не меняла.

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