Горе-мать из Рыбного, бившую сына, лишили родительских прав

Фото: группа «Женская Рязань».

В городе Рыбное суд по иску районной прокуратуры лишил родительских прав женщину, бившую своего сына полутора лет отроду. Напомним, фотографии мальчика с многочисленными побоями облетели всю Россию, а после участия членов семьи в ток-шоу на этот случай обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Против горе-матери возбудили уголовное дело, в феврале ее даже поместили под стражу.

Также пострадал от ее действий младший сын, которому нет и года. Как и старшего брата, кроху недокармливали. Врачи обнаружили нехватку веса в 5 кг. Белье и одежду чаду мамаша не меняла.

Издательство «Пресса» уточняет, что решение о лишении родительских прав принято еще 15 марта. Если оно вступит в законную силу, женщина должна будет платить алименты на содержание детей в размере 1/6 части своего дохода ежемесячно.