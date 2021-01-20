Под Рязанью малышей изъяли из семьи, где их били и морили голодом

Фото: группа «Женская Рязань».

Чудовищная история о жестоком обращении с детьми из города Рыбное шокировала Рязанскую область. По данным полиции, 16 января пьяный дедушка поднял руку на своего старшего внука, которому исполнилось только 1,5 года.

Как только об избиении ребенка стало известно, на место сразу же выехали полицейские и органы опеки. Они выяснили, что в доме проживает 47-летний мужчина и его 21-летняя дочь с двумя сыновьями, младшему из которых всего 6 месяцев отроду.

ИЗ КВАРТИРЫ ЛЮБОВНИКА В ДОМ К ОТЦУ

Проверяющие обнаружили, что в жилище нет никаких условий для проживания детей: царит полная антисанитария, отсутствуют продукты и детское питание. При этом на лице, голове и теле старшего брата они увидели следы побоев.

- Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов опеки и попечительства Рыбновского района изъяли детей из семьи и доставили в детскую больницу в областном центре. При этом медики зафиксировали у одного из мальчиков ушибы, ссадины, гематомы на лице, голове и теле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и лишении матери родительских прав, - рассказали нам в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: группа «Женская Рязань».

При этом в полиции подчеркнули, что до настоящего момента мать детей в поле зрения правоохранительных органов не попадала, а вот ее отец - дедушка братьев - уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртного.

По предварительным данным, еще недавно молодая мать проживала со своим любовником в Рязани, но поссорилась с ним и в конце новогодних праздников вернулась к отцу в Рыбное.

Известно, что сейчас дети находятся под постоянным наблюдением медиков в ОДКБ имени Дмитриевой.

- Сказать, как долго мальчики пробудут в нашем лечебном учреждении, пока не представляется возможным. Сегодня заканчивается их обследование, от результатов которого и будут завесить дальнейшие действия медицинских работников, - пояснила «КП» главный врач ОДКБ Инна Лебедева.

ЕСЛИ ДЕЛО ПОЛУЧИТ РЕЗОНАНС, ИМ ЗАЙМЕТСЯ СК

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова сообщила «Комсомолке», что по закону проверкой таких происшествий занимается прокуратура, а расследованием - УМВД. Однако в случае если дело получает общественный резонанс, его раскрытием может заняться и Следственный комитет.

- Сейчас мы разбираемся в ситуации, что именно произошло в семье, поэтому делать выводы пока преждевременно, - объяснила Анжелина Владимировна.

В прокуратуре Рязанской области уточнили, что мальчиков доставили в детскую больницу 19 января. А изъятие малолетних из семьи произошло из-за угрозы их жизни и здоровью. Кроме того, в ведомстве нас уверили, что предметом проверки станут не только действия членов этой семьи, но и должностных лиц.

- Прокурорами будет дана принципиальная оценка соблюдению требований федерального законодательства должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также исполнению родителями обязанностей по воспитанию своих детей, - сообщила старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Такое сообщение, по некоторым данным, разместила мать мальчиков.

О том, что в одной из рыбновских семей творится что-то неладное, стало известно из паблика «Женская Рязань». 19 января там появился пост, в котором сообщалось, что дети оказались в больнице, и их мать якобы собирает деньги на покупку всего необходимого для мальчиков. При этом автор попросил деньги не переводить, а просто помочь вещами и продуктами.

«Пост оставлю, чтобы как можно больше людей узнало, что бывают и те, кто вот так поступает с детьми и еще и потом наживается на этом», - говорится в записи.

Позже стало известно, что это написала знакомая нерадивой мамаши, а жуткие фотографии ей якобы показал отец детей. Девушка сразу отправилась в Рыбное своими глазами убедиться, что с детьми все в порядке. Однако, оказавшись на месте, обнаружила в жилище лишь деда, а детей и их мать, как выяснилось, забрала полиция.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ситуации с семьей из города Рыбное, теперь будет разбираться Следственный комитет. Именно туда из полиции переданы материалы проверки правоохранителей и органов опеки, признавших, что существует угроза жизни и здоровью малышей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что СК решил перехватить эстафету у МВД из-за общественного резонанса и «в целях тщательного выяснения всех обстоятельств». К дальнейшей проверке приступил Рязанский межрайонный отдел. В частности, опрашиваются родственники, свидетели, изучается медицинская документация детей.

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