Коммунисты призвали людей встать на защиту здания школы №6

Арбитражный суд в имущественном споре за здание, где располагается школа №6, к всеобщему возмущению встал на сторону церкви.

Рязанское областное отделение КПРФ выступило с заявлением по поводу передачи здания школы №6 Рязанской епархии. По мнению коммунистов, полуторагодичная судебная тяжба завершилась «абсолютно неприемлемым образом», а произошедшее они назвали не иначе как «узаконенным рейдерским захваиом» и «подарком митрополита ко Дню защиты детей».

«После принятия закона, смысл которого в том, чтобы вернуть церкви объекты, которые изъяли в советское время, РПЦ получила сотни сооружений по всей стране. Рязанской епархии достался кремль. Предпринимались попытки забрать здание музея ВДВ. Теперь дошли до школы. Докатились», - заявили коммунисты.

Со ссылкой на митрополита Марка коммунисты сообщают, что в семинарии, под которую планируется забрать здание, учится порядка 35 студентов. Для сравнения в 6-й школе около 600 учеников.

«Это единственная в регионе школа, где углублённо изучают французский. Переселять некуда. В Рязани и без того острая нехватка школ. Классы переполнены, дети учатся в две смены. По словам губернатора Николая Любимова, на данный момент в городе не достает 12 школ. Однако, вместо того, чтобы строить учебные заведения, создаётся ещё больший дефицит», - заметили в обкоме КПРФ.

В заключение коммунисты попросили рязанцев проявить активную гражданскую позицию и встать на защиту здания школы №6.

«Сейчас, как никогда, нужно объединиться и, действуя в рамках закона, не позволить творить беспредел, прикрываясь благими намерениями. Например, можно онлайн отправить жалобу в Управление Президента по работе с обращениями граждан.

Со своей стороны, подготовил жалобы и обращения. Верю, что у нас всё получится!», - призвал депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров.