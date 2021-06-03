В Рязани объявили поиски 41-летнего мужчины со шрамом на лбу.

В Рязанской области разыскивают 41-летнего Сергея Курышкина, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, о местонахождении мужчины ничего неизвестно с 26 мая.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы русые.

Был одет: неизвестно.

Особые приметы: шрам на лбу.

Может находиться в любом районе Рязани и Рязанской области.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Курышкина, просьба позвонить по телефону 112.

В Рязани объявили поиски 41-летнего мужчины со шрамом на лбу

Ранее «КП-Рязань» сообщала о розыске 32-летнего Александра Бокарева, который еще 18 мая пропал в мокасинах в Скопинском районе (читать подробнее).

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