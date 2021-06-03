В Рязани объявили поиски 41-летнего мужчины со шрамом на лбу.
В Рязанской области разыскивают 41-летнего Сергея Курышкина, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, о местонахождении мужчины ничего неизвестно с 26 мая.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы русые.
Был одет: неизвестно.
Особые приметы: шрам на лбу.
Может находиться в любом районе Рязани и Рязанской области.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении Курышкина, просьба позвонить по телефону 112.
В Рязани объявили поиски 41-летнего мужчины со шрамом на лбу
Ранее «КП-Рязань» сообщала о розыске 32-летнего Александра Бокарева, который еще 18 мая пропал в мокасинах в Скопинском районе (читать подробнее).
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