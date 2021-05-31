Две недели в Рязанской области не могут найти исчезнувшего мужчину в мокасинах.

В Рязанской области разыскивают 32-летнего Александра Бокарева, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина пропал в селе Затворное Скопинского района. О его местонахождении ничего неизвестно с 18 мая.

Две недели в Рязанской области не могут найти исчезнувшего мужчину в мокасинах.

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: футболка, шорты цвета хаки, черные мокасины, черная кепка с белой надписью.

Может находиться в любом районе Рязани и Рязанской области.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Бокарева, просьба позвонить по телефону 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!