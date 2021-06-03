Рязанский облсуд оправдал бизнесмена, обвиняемого в убийстве

3 июня Рязанский областной суд вынес оправдательный приговор бизнесмену Тимуру Лазовскому, обвинявшемуся в организации убийства своего компаньона Александра Заварзина. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, что ранее Лазовского освободили из-под стражи в зале суда, после того как 18 мая присяжные его оправдали.

При этом отмечается, что «по эпизоду убийства Лазовский был оправдан на основании вердикта присяжных заседателей из-за непричастности к деянию. Голоса коллегии разделились поровну».

По другому обвинению (хищение чужого имущества в особо крупном размере) он также был оправдан присяжными в связи с недоказанностью события преступления.

Суду оставалось только утвердить решение коллегии, что он, собственно говоря, и сделал.

Тем не менее радоваться Тимуру Лазовскому пока еще рано. Согласно закону решения суда первой инстанции (в том числе приговоры, постановленные на основании вердикта коллегии присяжных заседателей), не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном порядке.

Напомним, тело Заварзина обнаружили во дворе собственного дома на улице Сенной в Рязани вечером 12 февраля 2018 года с несколькими колото-резаными ранами. Предполагаемым исполнителем убийства является гражданин Украины Александр Ковалев. Его задержали в Польше и экстрадировали в Россию. Уголовное дело Ковалева также передано в суд.

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