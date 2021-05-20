Экс-компаньона убитого рязанского бизнесмена Заварзина оправдали присяжные

Александра Заварзина убили в 2018 году во дворе собственного дома.

Обвиненного в организации убийства бизнесмена Александра Заварзина его экс-компаньона Тимура Лазовского оправдали в Рязанском областном суде. После обсуждения вердикта, который присяжные вынесли 18 мая, Лазовского освободили из-под стражи в зале суда.

«По вопросам доказанности совершения инкриминируемых деяний и его виновности голоса коллегии присяжных разделились поровну, в связи с чем был вынесен оправдательный вердикт», - сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Тут нельзя не вспомнить, что кандидаты в присяжные долгое время отказывались участвовать в судебном процессе против Лазовского, заявляя о самоотводе.

Ранее сообщалось, что москвич Лазовский вместе со знакомым приобрел долю в компании Заварзина - «Торговом доме «ЭРА». Более 12 млн рублей они должны были выплатить до 2019 года. Еще больше 8 млн рублей она задолжали по займам, полученным от «Эры». Это, по версии следствия, и стало мотивом для заказного убийства.

«После этого они намеревались найти инвесторов для выкупа фирмы, убедить наследников погибшего продать свои доли и получить от инвесторов за оказание помощи руководящие должности и часть выкупленной доли», - уточняет «Интерфакс».

Не сумела сторона обвинения доказать и хищение чужого имущества в особо крупном размере. Этот эпизод связан с присвоением автомобиля Porsche, принадлежавшего компании и проданного после убийства за 3 млн рублей.

Напомним, тепло Заварзина обнаружили во дворе собственного дома на улице Сенной в Рязани вечером 12 февраля 2018 года с несколькими колото-резаными ранами. Предполагаемым исполнителем убийства является гражданин Украины Александр Ковалев. Его задержали в Польше и экстрадировали в Россию. Уголовное дело Ковалева также передано в суд.