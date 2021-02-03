В суд передали дело против убийцы Александра Заварзина

Кадр с камеры видеонаблюдения за мгновение до убийства.

В Рязани областная прокуратура передала в суд еще одно уголовное дело об убийстве бизнесмена Александра Заварзина. На этот раз – против предполагаемого исполнителя, гражданина Украины Александра Ковалева.

Далее кратко изложим версию следствия. 12 февраля 2018 года Ковалев во дворе дома Заварзина подошел к нему и ножом нанес несколько колото-резаных ран, которые оказались смертельными. Действовал Ковалев по заказу компаньонов Заварзина по ООО «Торговый дом «ЭРА». Один из них - Тимур Лазовский, на суд над которым не удается набрать присяжных. Другой сам был убит: в мае 2018 года его тело нашли в лесах Тверской области с простреленной головой.

Как известно, Ковалева в октябре 2019 года задержали в Польше и экстрадировали в Россию.