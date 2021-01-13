12 января Рязанский областной суд вновь отложил рассмотрение уголовного дела в отношении Тимура Лазовского. Его обвиняют в организации убийства предпринимателя Александра Заварзина и хищении в особо крупном размере.По версии следствия, Лазовский вместе со знакомым приобрел долю в компании Заварзина - «Торговом доме «ЭРА» - и получил от ООО займ, но не мог выполнить свои финансовые обязательства. Заварзина обнаружили мертвым во дворе собственного дома на улице Сенной вечером 12 февраля 2018 года.Лазовского следствие считает одним из организаторов убийства. Труп второго организатора с простреленной головой нашли в тверских лесах.Также его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Этот эпизод связан с подделкой документов и присвоением автомобиля Porsche, принадлежавшего компании, который после убийства был продан за 3 млн рублей.Напомним, что ранее суд удовлетворил ходатайство подсудимого о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей и дважды разослал 500 уведомлений гражданам, включенным в списки присяжных.Но и во второй раз сформировать коллегию не удалось, так как большое количество кандидатов заявили о самоотводе.Суд в третий раз решил уведомить 500 граждан для участия в рассмотрении уголовного дела и напомнил, что участие в суде в качестве присяжного - это гражданский долг, предусмотренный Конституцией РФ.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!