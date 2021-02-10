На суд по делу об убийстве бизнесмена Заварзина в четвертый раз не набрали присяжных

Уже в четвертый раз в Рязанском областном суде отложили рассмотрение уголовного дела в отношении Тимура Лазовского, обвиняемого в организации заказного убийства предпринимателя Александра Заварзина, а также в хищении автомобиля.

Ранее суд удовлетворил ходатайство подсудимого о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей. Чтобы процесс начался, нужно восемь основных присяжных и двух, как минимум, запасных.

Однако и 9 февраля сформировать коллегию присяжных заседателей не удалось - из 18 кандидатов семь человек заявили о самоотводе.

Как пояснили «Комсомолке» в областном суде, люди отказываются от участия в уголовном процессе по разным причинам – от боязни заразиться коронавирусом до нежелания оставлять работу. Хотя, присяжному за счет федерального бюджета выплачивается компенсация, а также сохраняются все гарантии по основному месту работы.

Суд вновь, уже в пятый раз, решил уведомить 500 граждан для участия в рассмотрении уголовного дела.

По версии следствия, Лазовский вместе со знакомым приобрел долю в компании Заварзина - «Торговом доме «ЭРА» - и получил от ООО займ, но не мог выполнить свои финансовые обязательства. Заварзина обнаружили мертвым во дворе собственного дома на улице Сенной вечером 12 февраля 2018 года.

Лазовского следствие считает одним из организаторов убийства. Труп второго организатора с простреленной головой нашли в тверских лесах.

Также его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Этот эпизод связан с подделкой документов и присвоением автомобиля Porsche, принадлежавшего компании, который после убийства был продан за 3 млн рублей.

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