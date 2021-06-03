Природоохранный прокурор прояснил ситуацию со свалкой химотходов в черте Рязани

На полигоне вместе с ТБО давно складировались мазут и химикаты. Фото: соцсети (Владимир КИРИЛКИН)

2 июня состоялся совместный прием граждан областной и Рязанской природоохранной прокуратурой с участием главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Среди затронутых тем была судьба незаконной свалки опасных химических отходов на территории бывшего завода «Химволокно». Ранее Московский районный суд обязал ликвидировать свалку.

«Решение суда собственник имущественного комплекса не исполняет. В этой связи природоохранной прокуратурой были направлены материалы для решения вопроса о решении вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 315 УК РФ», - заявил Рязанский природоохранный прокурор Алексей Секин.

По словам Секина, следствие должно вестись «в отношении руководителей тех организаций, которые не исполняют решение суда». Фамилии боссов и названия организаций-вредителей прокурор почему-то не назвал. Меж тем известно, что требования по поводу ликвидации свалки предъявлялись ООО «Экошлак» и ЗАО «Экоресурс».

«В связи с тем, что ранее не удавалось оперативно решить этот вопрос из-за нескончаемой передачи имущественного комплекса от одного юрлица или физлица другому, прокуратурой наложены ограничительные меры в части запрета передавать данный имущественный комплекс кому-либо до исполнения решения суда. Также обеспечительные меры касались изменения названия объекта», - сказал Алексей Секин.

Прокурор добавил, что крупные штрафы нарушителям выписаны по результатам внеплановой проверки Ростехнадзора, а еще в суде рассматриваются иски о незаконном пользовании земельным участком (сумма доходит до 26 млн рублей). Параллельно Росприроднадзор должен дать экологическую оценку негативного воздействия на природу, чтобы в дальнейшем этот ущерб также взыскать.

«Проблема будет решена, когда там будет зачищена территория. Прорабатывается вопрос о включении в национальный проект, как это сделано со свалкой Хамбушево», - заявил Секин, отметив, что для этого должны быть решены непростые земельные вопросы.

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