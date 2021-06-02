Бедные рязанцы смогут по телефону узнать, как получить помощь

Бедные рязанцы смогут по телефону узнать, как получить деньги.

Власти Рязанской области назвали телефон, по которому можно узнать все о получении социальной помощи в регионе. Речь идет о так называемой борьбе с бедностью. На эти цели в регионе выделили 300 млн рублей, часть из них – деньги федеральные (читать подробнее).

Максимальная общая сумма соцконтракта увеличилась до 250 тысячи рублей. Это на 150 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

Помощь властей нуждающимся рязанцам заключается в следующем:

- поиск работы;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- ведение личного подсобного хозяйства;

- получение дополнительного образования;

- профессиональное обучение и «иные мероприятия», чтобы преодолеть трудные жизненной ситуации.

Кроме того, за счет денег соцконтракта рязанцы смогут приобретать товары первой необходимости, одежду, обувь, лекарства, инвентарь для огорода, предметы дошкольного и школьного образования.

Узнать о подробностях заключения социального контракта можно по единому социальному телефону: (4912) 513-600.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!