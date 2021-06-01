Из двух бюджетов на борьбу с бедностью в Рязанской области выделили 300 млн рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году из федерального и регионального бюджетов выделили почти 300 млн рублей на борьбу с бедностью в Рязанской области. Об этом стало известно по итогам заседания регионального правительства.

По словам министра труда Валерия Емеца, теперь нуждающиеся люди могут получить поддержку и на ведение личного подсобного хозяйства. Этого блага от властей раньше не было.

Кроме того, за счет денег социального контракта граждане смогут купить товары первой необходимости, одежду, обувь, лекарства, инструменты для огорода, принадлежности для школы и детсада и так далее.

— Нужно, чтобы максимальное количество людей знало об этой мере государственной поддержки, — заявил губернатор Николай Любимов. — Прошу активнее доводить до граждан информацию, что оказывается такая помощь.

В целом в 2020 году власти заключили 130 социальных контрактов на сумму 5,1 млн рублей, помощь получили 550 граждан в размере не более 50 тысяч рублей. В 2021 году из федерального и регионального бюджетов выделено почти 300 млн рублей. Сумма контракта увеличилась до 250 тысяч рублей. В текущем году планируется заключить 3,5 тысяч таких социальных контрактов.

Ранее губернатор Николай Любимов рассказал, сколько заработал за год в Рязанской области. Доход главы региона немного увеличился в сравнении с предыдущим годом (подробнее).

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