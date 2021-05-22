Губернатор Николай Любимов рассказал, сколько заработал за год в Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отчитался о доходах, которые получил в 2020 году. Согласно декларации, глава региона заработал за год 4 419 923 рубля (более 368 тысяч рублей в месяц).

Отметим, что за 2019 год Любимов задекларировал 4 млн 309 тысяч рублей. То есть, за год увеличил сумму тысяч на 100, видимо, с учетом индексации.

В собственности у губернатора Николая Любимова нет ни квартир, ни земли, ни машин.

Что касается его супруги – самой «бережливой женщины Рязанской области», то в 2020 году она заработала 2 937 635 рублей (годом ранее - 1 млн 845 тысяч рублей).

В собственности Оксаны Любимовой квартира площадью 92 кв. метров и 1/4 доля в квартире площадью 79,6 кв. метров, а также легковой автомобиль Audi Q7.

На несовершеннолетнего ребенка родители «навесили» квартиру площадью 127,7 кв. метров, нежилое помещение - кладовую - 2,2 кв. метров и машиноместо площадью 16,7 кв. метров.

Ранее сообщалось, сколько заработал за год глава следственного управления СК России по Рязанской области генерал Владимир Никешкин (читать подробнее).

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