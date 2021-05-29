На окраине Рязани выпал мощный град. Но мелкий. Фото: НРВК | Наталья Минаева.

Днем на окраине Рязани, в военном городке Дягилево выпал град. Видео с природным явлением опубликовали в паблике НРВК.

«Град прошел в Дягилеве пять минут назад. Продвигается в сторону центра города. Берегите автомобили!» - написал очевидец.

В комментариях один из подписчиков заметил, что это не град, вспомнив лето 2013 года, мол, тогда был град с куриное яйцо.

Утром 29 мая управление МЧС предупреждало рязанцев о грозах, дожде и сильном ветре. Кроме того, стала известна и погода на ближайшее воскресенье. Если кратко, то 30 мая в Рязани резко похолодает (читать подробнее).

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