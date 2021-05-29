МЧС предупредило о грозе и сильных дождях в Рязанской области

На Рязанскую область надвигается непогода, предупредило МЧС 29 мая в 12:30. По данным филиала Росгидромета в ближайшие 1-3 часа относительно этого времени «с сохранением до конца суток и ночью 30 мая» ожидаются грозы.

Вместе с грозами прогнозируют усиление ветра – при порывах до 13-18 м/с – и кратковременные дожди, местами сильные.

«Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице», - обратилось к рязанцам в ГУ МЧС в связи с вероятным разгулом стихии.