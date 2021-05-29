В воскресенье в Рязани резко похолодает – возможны дожди и грозы

В воскресенье, 30 мая, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь, местами сильный, а также гроза.

Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +10…+15°С, местами +18ºС.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме, а экологическая обстановка - устойчивая.

Утром 29 мая управление МЧС предупреждало рязанцев о грозах и сильных ветрах. Непогода должна сохраниться до ночи 30 мая (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!