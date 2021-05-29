В Рязанской области выявили больше полусотни новых случаев COVID-19

В Рязанской области сообщили еще о 52 инфицированных коронавирусом. Всего в регионе теперь известно о 29169 случаях заболевания, если верить официальной статистике по состоянию на 29 мая.

За минувшие сутки COVID-19 признали основной причиной трех летальных исходов. Таким образом, в Рязанской области 526 человек признали жертвами коронавируса, но фактически связанных с этой инфекцией смертей гораздо больше (подробнее).

Кроме того, через федеральный оперштаб поступила информация о 47 выздоровевших от COVID-19 за день.

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