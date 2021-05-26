Чиновники решили не пускать журналистов на публичный отчет мэра Рязани

Пресс-служба мэрии отказалась пускать журналистов на публичный отчет главы администрации Елены Сорокиной.

За 15 минут до начала мероприятия в зал, где должна была выступать мэр со своей командой, уже не пускали. На входе стояли двое мужчин в штатском и на автомате говорили: «Зал заполнен, COVID, извините».

Людей, желавших задать лично вопросы Елене Борисовне, уводили в соседний зал, где велась видеотрансляция.

Что касается журналистов, то их передавали на руки начальнику отдела по связям со СМИ Ирине Щербаковой, которая и препровождала корреспондентов «подальше от тела» - Елены Сорокиной – в соседний зал.

Несколько дней назад пресс-секретарь губернатора Денис Арапов пригласил всех желающих на отчет главы администрации. Сама мэр Елена Сорокина ни со своих страниц в социальных сетях, ни с сайта администрации Рязани о грядущем публичном отчете не сообщала.

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