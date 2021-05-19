Мэр Елена Сорокина выступит перед рязанцами с публичным отчетом.

26 мая в «Точке кипения» состоится публичный отчет главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Об этом объявил пресс-секретарь рязанского губернатора Денис Арапов.

— Приходите, предлагайте свои идеи, задавайте вопросы. Время быть ответственными! — заявил чиновник правительства.

Начало публичного отчета Елены Сорокиной в 16:00.

19 мая с отчетом работы за 2020 год выступила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Это был завершающий отчет региональной власти перед населением.

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