Мэр Рязани Елена Сорокина выступит перед горожанами в 16:00.

26 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина выступит с публичным отчетом, напоминают паблики регионального правительства. Мероприятие пройдет в «Точке кипения».

Отметим, что ни на официальном сайте администрации Рязани, ни на личной странице мэра Елены Сорокиной, нет никаких анонсов о грядущем публичном отчете. Последнее сообщение главы администрации рассказывает о поздравлении 100-летнего ветерана РГУ.

Ранее пресс-секретарь губернатора Денис Арапов анонсировал выступление мэра города:

— Приходите, предлагайте свои идеи, задавайте вопросы. Время быть ответственными! — заявил чиновник правительства (читать подробнее).

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