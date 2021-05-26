Мэр Рязани Елена Сорокина выступит перед горожанами в 16:00.
26 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина выступит с публичным отчетом, напоминают паблики регионального правительства. Мероприятие пройдет в «Точке кипения».
Отметим, что ни на официальном сайте администрации Рязани, ни на личной странице мэра Елены Сорокиной, нет никаких анонсов о грядущем публичном отчете. Последнее сообщение главы администрации рассказывает о поздравлении 100-летнего ветерана РГУ.
Ранее пресс-секретарь губернатора Денис Арапов анонсировал выступление мэра города:
— Приходите, предлагайте свои идеи, задавайте вопросы. Время быть ответственными! — заявил чиновник правительства (читать подробнее).
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