Депутат Инна Орешина закрыла страницу в социальной сети, прикрывшись героем-чекистом.

Депутат Рязанской городской Думы от «ЕР» Инна Орешина закрыла свою страницу в социальной сети «ВКонтакте». На аватаре вместо своего изображения народная избранница поместила фотографию Героя Советского Союза, чекиста-разведчика Владимира Молодцова.

Станица во "ВКонтакте" депутата Инны Орешиной была открыта, пока новость об уголовном деле не стала широко известна.

Как установило следствие, с 9 января 2019 года по 9 октября 2020 года Инна Орешина предоставила заведомо ложные сведения о необходимости компенсации расходов в связи с «осуществлением депутатской деятельности». После этого дама получила из бюджета Рязани 1 млн 260 тысяч рублей (читать подробнее). Кроме того, Инна Орешина вошла в топ-9 самых красивых женщин рязанской политики.

Сейчас на аватарке вместо фотографии симпатичной женщины – герой-чекист Владимир Молодцов.

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