Одну из самых красивых женщин-депутатов Рязани обвиняют в хищении 1,2 млн рублей.

В суд поступило уголовное дело в отношении депутата Рязанской городской Думы, сообщает пресс-служба Советского райсуда. Ее обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, с использованием служебного положения.

Как установила следствие, с 9 января 2019 года по 9 октября 2020 года депутат предоставила заведомо ложные сведения о необходимости компенсации расходов в связи с «осуществлением депутатской деятельности». После этого дама получила из бюджета Рязани 1 млн 260 тысяч рублей.

О назначении дела к слушанию судебный орган пообещал сообщить дополнительно.

По данным «КП-Рязань», речь идет о депутате Рязанской городской Думы Инне Орешиной. В начале этого года она попала в топ-9 самых красивых и интересных женщин рязанской политики (подробнее с фото).

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