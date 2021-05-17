Новый населенный пункт попал на карту коронавируса в Рязанской области

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 46 случаев коронавирусной инфекции. Данные, актуальные для 17 мая, опубликовал федеральный оперативный штаб.

Зараженных выявили в 10 населенных пунктах, в том числе 29 в Рязани. В селе Машково Михайловского района – первый положительный тест.

Теперь в Рязанской области известно о 28568 случаях COVID-19. Новых летальных исходов при этом не зафиксировано. Региональная статистика по-прежнему говорит о 489 жизнях, которые забрал коронавирус, однако связанных с этой инфекцией смертей, к сожалению, гораздо больше (подробнее).

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