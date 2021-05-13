Рязаньстат представил пугающую статистику смертности за январь-март

Разница между прошлым январем-мартом до пандемии и началом 2021 года в плане смертности получилась уж слишком разительной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязаньстат опубликовал данные о демографической ситуации в январе-марте 2021 года в Рязанской области. Статистика оказалась пугающей даже в большей степени, чем за прошедший в условиях пандемии коронавируса 2020-й, когда в регионе, как и по всей России, зафиксировали огромную избыточную смертность (подробнее).

За первые три месяца 2021 года в Рязанской области умерли 5740 человек. Это на 1409 или на 32% (!) больше, чем за тот же период 2020-го – непосредственно перед началом пандемии. В пересчете на 1000 человек населения смертность за I квартал и вовсе выросла на 35%. Среди умерших 13 детей в возрасте до 1 года. В 2020-м было пять.

Рождаемость за год тоже снизилась: в январе-марте 2021 года на свет появились 2022 ребенка, тогда как в 2020-м – 2128 детей.

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