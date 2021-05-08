Новый начальник училища ВДВ возглавит колонну курсантов в параде на Красной площади. Фото: сюжет "Вести Бурятия".

Новый начальник рязанского училища ВДВ гвардии полковник Руслан Евкодимов возглавит расчет курсантов в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций минобороны.

Всего в колонне задействуют более 800 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники ВДВ.

О том, что полковник Руслан Евкодимов возглавил рязанское училище ВДВ стало известно 7 мая. До приезда в Рязань офицер в течение пяти лет командовал десантно-штурмовой бригадой (читать подробнее).

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