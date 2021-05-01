Рязанцы массово жалуют на рыбный запах воды в квартирах

Рязанцы снова стали массово жаловаться в социальных сетях на появление рыбного запаха в водопроводной воде. Сигналы приходят с нескольких улиц микрорайона Кальное. Люди не могут ни еду приготовить, ни принять душ.

По данным муниципального «Водоканала», точнее – по предварительным данным, рыбный запах связан с отходом паводковых вод. В настоящее время специалисты проводят проверку, по всем поступающим от населения жалобам.

Летом прошлого года глава администрации Рязани Елена Сорокина появление рыбного запаха в воде жителей города объяснила двумя причинами: снижением уровня воды в Оке и аномальной погодой. А пару дней назад губернатор Николай Любимов срочно потребовал навести порядок на «Водоканале» (читать подробнее).

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