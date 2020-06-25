2020-06-25T12:57:10+03:00
Политика

Елена Сорокина объяснила, почему вода из кранов в Рязани пахнет рыбой

Глава администрации сделала это на очередном заседании Рязгордумы
Иван АНТОНОВ
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Один из муниципальных депутатов рассказал нашему изданию, как Елена Сорокина объяснила, почему у многих рязанцев из крана течет вода с «рыбным» запахом. Свои доводы градоначальник привела на очередном заседании Рязанской городской Думы. При этом источник посчитал, что они неубедительны.

По словам же Сорокиной, существуют всего две причины: снижение уровня воды в Оке и аномальная погода. Однако в июне уровень воды в Оке был высоким - даже затопило пристань у Рязанского кремля - но запах рыбного тлена так и не пропал.

К тому же, Елена Сорокина добавила, что кроме неприятного запаха, других проблем с водой зафиксировано не было. При этом глава администрации не преминула подчеркнуть, что «идет активная работа» по улучшению качества водопроводной воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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