Елена Сорокина объяснила, почему вода из кранов в Рязани пахнет рыбой

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:57:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из муниципальных депутатов рассказал нашему изданию, как Елена Сорокина объяснила, почему у многих рязанцев из крана течет вода с «рыбным» запахом. Свои доводы градоначальник привела на очередном заседании Рязанской городской Думы. При этом источник посчитал, что они неубедительны.

По словам же Сорокиной, существуют всего две причины: снижение уровня воды в Оке и аномальная погода. Однако в июне уровень воды в Оке был высоким - даже затопило пристань у Рязанского кремля - но запах рыбного тлена так и не пропал.

К тому же, Елена Сорокина добавила, что кроме неприятного запаха, других проблем с водой зафиксировано не было. При этом глава администрации не преминула подчеркнуть, что «идет активная работа» по улучшению качества водопроводной воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU