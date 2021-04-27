Губернатор Любимов: На рязанском «Водоканале» нужно навести порядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время заседания областного правительства губернатор Николай Любимов затронул тему концессии рязанского «Водоканал». По словам главы региона, к нему ежедневно приходят сообщения на телефон обо всех авариях, в том числе жилищно-коммунальных.

— Больше всего за зиму и, к сожалению, сейчас это продолжается, произошло аварий в системе водоснабжения. Надо наладить уже наконец-то работу городского «Водоканала», — заявил Любимов. — Где-то с помощью больших инвестиций, я уверен, нам помогут на федеральном уровне. Тоже самое строительство коллектора, о котором мы говорили. Он почти 800 млн рублей стоит. О необходимости его строительства еще в 70-хх годах говорили, еще когда мэром была Чумакова... она об этом мечтала просто. Нам надо сейчас это просто осуществить.

Несмотря на огромные и многолетние проблемы в работе «Водоканала», губернатор несколько раз подчеркнул, что концессия муниципального предприятия не требуется, справиться город может и сам.

— И замена сетей, которая изношена под 80%... Надо навести в конце концов порядок на «Водоканале», который может сам зарабатывать без всяких концессий, — продолжает губернатор. — Не нужны там никакие концессии, чтобы мы там смогли продолжать зарабатывать, не поднимая тарифов, и в тоже время направлять деньги в качестве внутренних инвестиций, на замену сетей и строительство новых объектов.

Я убежден, что концессии не нужны, но надо навести там порядок. Необходимо принять управленческие решения, чтобы люди не страдали от такого количества аварий.

В Арбитражном суде Рязанской области продолжаются судебные разбирательства по иску ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-Групп») о незаконном отказе в заключении концессионного соглашения.

5 мая в суде в качестве третьих лиц должны выступить представители правительства Рязанской области. Возможно областная власть расскажет, почему существующее муниципальное предприятия, зная о критическом износе труб, предпочитает рассуждать об этом в суде вместо того, чтобы представить жителям Рязани свою инвестиционную программу, сроки ее исполнения и источник финансирования этих работ (читать подробнее).

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