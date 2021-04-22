Первая «Газель» прошла – грузовой транспорт возвращается в Заокское-Коростово

Пойменные луга у Борок (Рязань).

В районе Рязани за минувшие сутки уровень воды в Оке понизился еще на 28 сантиметров. На 7.30 22 апреля уровень составляет 366 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Дожди прекратились и спад воды стал более существенным.

Местные жители отмечают, что днем 22 апреля первая «Газель» прошла по дороге под окским мостом. По всей видимости, в ближайшее время сообщение катерами прекратится. Напомним, что связь по реке организовали с селами Заокское и Коростово 10 апреля.