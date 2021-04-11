Половодье в Рязани 2021: катера проходят впритирку под мостом, ресторан ушел под воду

Теплоход М-275 устремился вверх по течению Оки.

10 апреля открылась навигация между отрезанными разлившейся Окой селами Заокское – Коростово и Рязанью. В один из первых рейсов отправились и журналисты «Комсомольской правды».

Теплоход М-275, выпущенный в далеком 1954 году (!), в 18.30 отчалил от пристани в Рязанском кремле и устремился к устью Трубежа, чтобы затем, повернув вверх по течению Оки, причалить неподалеку от села Заокское. На палубах и в нижней каюте было достаточно многолюдно – домой возвращались пенсионеры, рабочий класс, а также сельские девчонки и мальчишки, нагулявшиеся вдоволь в областном центре.

Потрясающий вид на Рязанский кремль с палубы теплохода.

На палубе теплохода.

М-275 прошел практически впритирку под мостом Северного обхода. Затем справа по курсу предстал частично затопленный ресторан. На большой воде подул свежий ветер… Рокот двигателя, повидавшие многое краска и ржавчина, птицы над разливом, сырые луга - все это сделало пейзаж каким-то особенно пасторальным.

Под мостом Северного обхода теплоход проходит едва-едва.

Подтопленный ресторан.

Путь занял порядка 45 минут. На берегу теплоход встречали два военных «Урала». Один автомобиль, загрузив людей, отправился в Коростово, второй – в Заокское. Приняв на борт, желающих плыть в Рязань, теплоход повернул «к дому». Обратный путь занял чуть более 30 минут, поскольку судно теперь шло по течению Оки.

Пассажиры сходят на берег.

"Уралы" развозят людей по домам.

Отметим, что по состоянию на 8.00 11 апреля уровень воды в Оке в Рязани повысился еще на 15 сантиметров и составляет 425 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды составляет 4 метра 51 сантиметр (вода поднимается от отметки -26 сантиметров).

Закат и большая вода...

В большую воду маяк действительно становится маяком.

Речной флот ждет своего часа.