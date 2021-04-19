Половодье в Рязани 2021: высокий уровень воды помогут сохранить дожди

Половодье 2021 под Рязанью.

Согласно данным ежедневного мониторинга, уровень воды в основных реках Рязанской области продолжает постепенно понижаться. К примеру, за минувшие сутки Ока в районе Рязани понизилась на 10 сантиметров. Уровень воды составляет 427 сантиметров (данные на 8.00 19 апреля) выше нулевой отметки гидрологического поста Рязани.

На территории региона остаются подтопленными три низководных моста – один в Скопинском районе, один в Спасском районе и один в Шиловском районе. Также затоплены два участка дороги к селам Заокское и Коростово Рязанского района и к поселку Сенин-Пчельник Ермишинского района. В рязанском поселке Борки вода по-прежнему держит в плену 28 приусадебных участков.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня в регионе и соседних областях ожидаются дожди. Это в какой-то степени позволит сохранить на Оке относительно высокий уровень половодья. Максимальное количество осадков прогнозируется в среду, 21 апреля.

В режиме онлайн в ЦУКС Главного управления МЧС России по Рязанской области поступают данные с датчиков, расположенных на гидротехнических сооружениях. Ситуация находится на постоянном контроле.

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