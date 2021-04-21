В реконструкцию Северной окружной дороги Рязани вложат 750 млн

Состояние Северной окружной в 2021 году - апогей весенней «распутицы» в Рязани. Фото: admrzn.ru
В Рязанской области правительство решило профинансировать реконструкцию Северной окружной дороги. Работы планируется начать в 2021 году провести на участке протяженностью почти 3,5 км. Сумма капитальных вложений превысит 755 млн рублей.
Официально опубликовано распоряжение с таким распределением бюджетных инвестиций по годам:
2021 - 92,1 млн;
2022 – 391,4 млн;
2023 – 266,5 млн.
Кроме того, в 2021 году 5,7 млн рублей из областной казны направят на проектно-изыскательные работы. Минтрансу поручено внести соответствующие изменения в программу «Дорожное хозяйство и транспорт».
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