В реконструкцию Северной окружной дороги Рязани вложат 750 млн

Состояние Северной окружной в 2021 году - апогей весенней «распутицы» в Рязани. Фото: admrzn.ru

В Рязанской области правительство решило профинансировать реконструкцию Северной окружной дороги. Работы планируется начать в 2021 году провести на участке протяженностью почти 3,5 км. Сумма капитальных вложений превысит 755 млн рублей.

Официально опубликовано распоряжение с таким распределением бюджетных инвестиций по годам:

2021 - 92,1 млн;

2022 – 391,4 млн;

2023 – 266,5 млн.

Кроме того, в 2021 году 5,7 млн рублей из областной казны направят на проектно-изыскательные работы. Минтрансу поручено внести соответствующие изменения в программу «Дорожное хозяйство и транспорт».

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