Мэрия Рязани: Все ямы и выбоины на Северной окружной дороге заделаны.

13 апреля в Рязани завершили ямочный ремонт на Северной окружной дороге, сообщает пресс-служба городской администрации. Накануне последние аварийные выбоины заделали горячей асфальтобетонной смесью. Общий объем работ составил более 1800 кв. метров.

В настоящее время в Рязани приступили к покраске бордюрного камня. Красят рабочие бордюры исключительно по ночам - на Первомайском проспекте и улице Горького покрасили уже 1663 погонных метра.

Кроме того, 14 апреля продолжится ремонт дорог на улицах Электрозаводской, Военных автомобилистов, Ряжском шоссе.

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