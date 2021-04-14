Реконструировать Северную окружную дорогу начнут в 2021 году

Реконструкция Северной окружной дороги в Рязани начнется в 2021 году. Об этом 14 апреля на публичном отчете заявил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник.

— Это фундаментальный, большой проект. Поэтому вполне возможно, мы сможем уместиться в два года, но не исключено, что мы можем и затянуться. Но реконструкция Северной окружной начнется уже в этом году, — заверил общественность чиновник.

По словам Решетника, Северную окружную передадут на баланс Рязанской области уже в этом месяце. Кроме того, в собственность региона планируют передать и всю инфраструктуру – дорожные ограждения, инженерные сети ливневой канализации, сети наружного освещения, остановочные павильоны.

Ранее мэрия отрапортовала, что ямочный ремонт на Северной окружной дороге завершен (читать подробнее).

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