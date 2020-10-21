Серверную окружную хотят передать в собственность Рязанской области

21 октября на заседании комитета по экономическому развитию Рязанской городской Думы обсудили возможную передачу Северной окружной дороги и улицы Большой из муниципальной собственности в региональную. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В качестве одного из аргументов в пользу передачи, прозвучало замечание, что эти участки дорожной сети и так относятся к автомобильным дорогам Рязанской области.

Также предложено передать в собственность региона и всю инфраструктуру – дорожные ограждения, инженерные сети ливневой канализации и сети наружного освещения, остановочные павильоны.

В итоге вопрос будет вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

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