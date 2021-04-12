Всю неделю в Рязани зашкаливали показатели сероводорода в воздухе

Всю неделю в Рязани фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе. Об этом сообщило министерство природопользования Рязанской области, отвечая на претензию одной из рязанок на странице губернатора Николая Любимова.

«Опять Дашково-Песочню травите! 9 апреля запах канализации даже через закрытые окна проникает», - написала девушка.

Спустя три дня чиновники увидели сообщение и ответили, что по данным стационарного поста в Дашково-Песочне с 5 по 11 апреля были выявлены превышения концентрации сероводорода в воздухе.

«Данную информацию направили в территориальные органы Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для необходимых мер реагирования», - говорится в сообщении.

Ранее минприроды сообщало, что в Рязани низкий уровень загрязнения воздуха. Правда, в ведомстве сами удивились от таких показателей (читать подробнее).

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