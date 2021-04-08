Минприроды: Как ни странно, но в Рязани низкий уровень загрязнения воздуха. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

7 апреля во время публичного отчета министр природопользования Рязанской области Александр Новиков сообщил, что уровень атмосферного воздуха в Рязани – низкий.

— Всего существует четыре уровня загрязнения атмосферного воздуха: низкий, повышенный, высокий и очень высокий, — перечислил Новиков. — В 2015-2017 годах по данным Росгидромета, в Рязани был установлен уровень загрязнения атмосферного воздуха, как высокий. В 2019-2020 годах уровень сменился с высокого на повышенный. И, как ни странно, Росгидромет прислал сообщение, что в ноябре 2020 года уровень атмосферного воздуха оценивался уже как низкий. В принципе, это могло быть связано как раз с проведением контрольно-надзорных мероприятий.

Двумя днями ранее, 5 апреля, на улице Загородная у дома №3 в Рязани специалисты эколого-аналитической лаборатории отобрали пробы воздуха для анализа. Концентрация сероводорода в этих пробах превысило предельно допустимую в 6,8 раза (читать подробнее).

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