Содержание сероводорода в рязанском воздухе превысило ПДК в семь раз

Городская экологическая лаборатория зафиксировала превышение ПДК сероводорода почти в 7 раз.

5 апреля на улице Загородная у дома №3 в Рязани отобрали пробы воздуха для анализа. Концентрация сероводорода в этих пробах превысило предельно допустимую в 6,8 раза.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, результаты получены с помощью лаборатории городского управления по делам ГОЧС. Измерения производились в 21:40.

«Информация направлена в уполномоченные и контролирующие ведомства», - сообщили чиновники.

Тем же вечером, когда работала лаборатория, жители Дашково-Песочни в группе «Дышим чистым» сообщали о сильном неприятном запахе фекалий. Продолжились массовые жалобы и 6 апреля. Ситуация напомнила горожанам октябрь 2020 года, когда вонь накрыла почти весь город и состоялся крупный пикет.

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