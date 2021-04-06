На место главного по городскому хозяйству Рязани прочат Бориса Ясинского

Борис Ясинский (слева) и Наталья Жунева.

В администрацию Рязани продолжают подбирать руководителей взамен Владимира Бурмистрова, который сначала перестал руководить аппаратом, а вскоре лишился и должности заместителя главы по транспорту, ЖКХ и благоустройству. Обязанности главного аппаратчика, вопреки мнению гордумы, теперь исполняет Алексей Пустовалов. А на место главного по городскому хозяйству некоторые источники при власти прочат Бориса Ясинского.

Пока Ясинский занимает должность заместителя главы администрации Рязанского района. По данным «Новой газеты», несмотря на свой молодой возраст - 30 лет - он успел поработать в нескольких госдарственных и муниципальных структурах, в том числе в налоговой инспекции и службе судебных приставов. Трудился Ясинский, юрист по образованию, и в коммерческих организациях.

- Несмотря на свой возраст, Борис Викторович имеет богатейший опыт работы, - говорит глава администрации Рязанского района Наталья Жунева, - он очень грамотный и коммуникабельный. С работай в качестве вице-мэра Рязани он бы справился!

Сам факт возможного назначения Наталья Арнольдовна комментировать не стала. Однако собственный источник сообщил «Комсомолке», что Ясинский уже написал заявление об увольнении из районной администрации.

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