Депутаты не помеха: Алексей Пустовалов стал вице-мэром Рязани, но с приставкой и.о.

Алексей Пустовалов на том самом заседании гордумы, где депутаты не поддержали его кандидатуру. Фото: Рязанская городская Дума.

Вечером, 29 марта, глава администрации Рязани Елена Сорокина на своих страничках в социальных сетях сделала довольно неожиданное заявление. На должность своего первого заместителя с приставкой «исполняющий обязанности» Елена Борисовна назначила Алексея Пустовалова. Напомним, что 25 марта его кандидатуру на этот пост депутаты городской Думы не поддержали.

- На прошлой неделе депутатский корпус городской Думы не пришел к единодушному решению. В отношении назначения кандидатуры Алексея Николаевича, - отметила глава администрации. – Голоса разделились поровну. 20 депутатов поддержали назначение, 2 депутата проголосовали против, 18 депутатов воздержались от принятия решения. Звучало мнение о скоропалительном подходе к вынесению вопроса на Думу. С большим уважением отношусь ко всем депутатам и их мнению. Депутатский корпус вносит огромный вклад в местное самоуправление, жизнь города. Отчасти соглашусь, что мы поторопились - у Алексея Николаевича не было возможности проявить себя в конкретных делах.

Несмотря на отказ депутатов утвердить Алексея Пустовалова, Елена Сорокина пошла на решительный шаг и все же - пусть и с приставкой «исполняющий обязанности» - Алексея Пустовалова сделала своим первым заместителем. Вот как сама Елена Борисовна объяснила свой поступок:

- Аппарат администрации остро нуждается в руководителе (с этим трудно поспорить – Ред.). Вопросы аппарата - это дисциплина сотрудников, сроки и качество работы с обращениями граждан, это бесперебойный часовой механизм, где изо дня в день решаются вопросы местного значения.

При этом Елена Борисовна особо подчеркнула, что во время ее командировок исполнять обязанности главы администрации Рязани будут не первый заместитель Пустовалов, а более опытные заместители.

- Считаю правильным дать Алексею Николаевичу шанс проявить себя. Работу с аппаратом он знает не понаслышке. Рос с низших должностей, знает процессы изнутри. Грамотный, порядочный, ответственный, внимательный к людям. Зная его жизненную позицию, уверена, он будет работать на интересы города и горожан. Каждый человек заслуживает свой шанс, тем более достойный, - подчеркнула Елена Сорокина.

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