Из-за подъема талых вод закрыли дорогу Шумашь – Заокское

Участок дороги Шумашь - Заокское вечером 5 апреля.

Во вторник, 6 апреля, из-за подъема талых вод закрыли для движения дорогу Шумашь – Заокское (Рязанский район). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области. Еще вечером 5 апреля по дороге можно было проехать даже на легковом автомобиле, но вода стремительно пребывает.

В села Заокское и Коростово пока можно проехать по объездной автодороге. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Движение рейсовых автобусов сохраняется.

В случае дальнейшего подъема воды в Оке сообщение с селами будут осуществлять катера.

Участок дороги Шумашь - Заокское утром 6 апреля.

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