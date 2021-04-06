Вторая волна половодья на Проне – 7 апреля начнется сброс воды из водохранилища

На фото Проня в Михайлове. Фото: издательство "Пресса".

Жителей райцентра Михайлов и Михайловского района предупреждают, что 7 апреля начнется сброс талых вод из Пронского водохранилища. Уровень воды в реке Проне заметно повысится. Об этом сообщает издательство «Пресса», ссылаясь на информацию из администрации муниципального образования.

Отмечается, что возможно подтопление низководных мостов. Людей призывают к бдительности и осторожности при нахождении у воды.

Отметим, что ранее уровень воды на Проне уже начал понижаться, но теперь жителей ждет вторая волна.

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