Вторая волна половодья на Проне – 7 апреля начнется сброс воды из водохранилища

На фото Проня в Михайлове. Фото: издательство "Пресса".
Жителей райцентра Михайлов и Михайловского района предупреждают, что 7 апреля начнется сброс талых вод из Пронского водохранилища. Уровень воды в реке Проне заметно повысится. Об этом сообщает издательство «Пресса», ссылаясь на информацию из администрации муниципального образования.
Отмечается, что возможно подтопление низководных мостов. Людей призывают к бдительности и осторожности при нахождении у воды.
Отметим, что ранее уровень воды на Проне уже начал понижаться, но теперь жителей ждет вторая волна.
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