Половодье в Рязани 2021: Ока перелила дорогу, Ранова поднялась на пять метров

В Рязанскую область приходит большая вода.

Главное управление МЧС по Рязанской области представило свежую информацию о прохождения паводковых вод.

Главная водная артерия региона – река Ока – в Рязани поднялась на 73 сантиметров. Уровень воды составляет 205 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодье составил 2 метра 31 сантиметр (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

В районе Старой Рязани Ока поднялась на 64 сантиметра. Уровень воды составляет 340 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодье составил 2 метра 78 сантиметр (вода поднимается с отметки 62 сантиметра).

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 30 сантиметров и составляет 153 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодье составил 88 сантиметров (вода поднимается с отметки 65 сантиметров).

В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 22 сантиметра и составляет 323 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодье составил 1 метр 78 сантиметров (вода поднимается с отметки 145 сантиметров).

В районе деревни Деулино уровень воды в реке Пре повысился на 13 сантиметров и составляет 137 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднимается с отметки 108 сантиметров).

В районе села Троица уровень воды в реке Ранове повысился на 50 сантиметров и составляет 789 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодье составил 5 метров 12 сантиметров (вода поднимается с отметки 277 сантиметров).

На некоторых реках вода уже пошла на спад. Так в Проне в районе деревни Быково уровень воды понизился на 98 сантиметров и составляет 538 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 188 сантиметров.

В Скопине уровень воды в Верде понизился на 54 сантиметра и составляет 298 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 124 сантиметра.

Данные цифры составлены на основе замеров филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Продолжая тему половодья 2021 года, отметим, что по состоянию на 13.00 5 апреля в регионе подтоплено 12 низководных мостов: в Скопинском районе (один), в Ряжском районе (один), в Кораблинском районе (три), в Спаском районе (один), в Старожиловском районе (один), в Сапожковском районе (три), в Путятинском районе (два).

Также остаются подтопленными 92 приусадебных участка в Ряжске, селах Алешино Сасовского района и Перекаль Рыбновского района.

5 апреля весенние воды перелили автодорогу Рязань – Заокское у села Шумашь Рязанского района. Пока движение осуществляется по объездной дороге.

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