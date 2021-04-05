Половодье в Кораблинском районе: река Мостья отрезала три населенных пункта от большой земли

Половодье в Кораблинском районе: река Мостья затопила мост.

В Кораблинском районе в результате разлива реки Мостья затопило мост, соединяющий сразу несколько сел с цивилизацией. Об этом «КП-Рязань» сообщил один из местных жителей и предоставил фото и видео с места происшествия.

Три населенных пункта отрезаны от цивилизации.

По его словам, поселок Красный Городок, село Нижняя Ищередь и деревня Верхняя Ищередь теперь «отрезаны от мира», проехать теперь можно только на лодке.

«Снега еще много, вода только прибывает», - говорит мужчина.

По данным ГУ МЧС России по Рязанской области от 4 апреля, в Кораблинском районе в результате подъема воды в реке Проня подтоплено три низководных мостов у деревни Быково, деревни Шилово и село Пустотино.

Добраться до большой земли можно только с помощью лодок.

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