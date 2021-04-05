До рязанских сел Заокское и Коростово пустят теплоходы.

Утром 5 апреля дорогу между Шумашью и Заокским затопило окскими водами. И уровень реки продолжает подниматься. Встал вопрос об обеспечении отрезаемых водой сел транспортным сообщением.

Как нам сообщили в управлении ГО и ЧС по Рязанскому району, пока транспортировка людей до Шумаши будет осуществляться высокими грузовиками, типа военных, приспособленных для перевозки людей. Как только уровень воды в Оке достигнет 3,5 метров, будет организовано теплоходное сообщение от пристани в Рязани, что около Кремля. Известно и расписание рейсов.

Время отправления:

Из Рязани. До Заокского – в 5.30, 14.30, 18.30 ежедневно. До Коростово – в 18.00 по средам, пятницам, воскресеньям.

Из Заокского – в 6.30, 15.30, 19.30 ежедневно

Из Коростово – в 6.00 по понедельникам, четвергам и субботам.